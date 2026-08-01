Maison de Mandrin François Pers Urbstrait Galerie d’Art municipale Brioude

Informations pratiques

Brioude

Maison de Mandrin François Pers Urbstrait

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-18

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-18 2026-09-01

François PERS URBSTRAIT

Quête photographique de fragments d’art abstrait dans le décor urbain.

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Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59 mandrin@ville-brioude.fr

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English :

François PERS URBSTRAIT

A photographic exploration of fragments of abstract art in the urban landscape.

L’événement Maison de Mandrin François Pers Urbstrait Brioude a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne