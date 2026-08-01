Maison de Mandrin François Pers Urbstrait Galerie d’Art municipale Brioude
mardi 18 août 2026 · Galerie d'Art municipale · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Maison de Mandrin François Pers Urbstrait
Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-18
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-18 2026-09-01
François PERS URBSTRAIT
Quête photographique de fragments d’art abstrait dans le décor urbain.
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Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59 mandrin@ville-brioude.fr
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English :
François PERS URBSTRAIT
A photographic exploration of fragments of abstract art in the urban landscape.
L’événement Maison de Mandrin François Pers Urbstrait Brioude a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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