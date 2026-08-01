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AGENDA · Brioude

Pêche Open à l’étang Robert Brioude

samedi 15 août 2026 · Brioude

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Etang Robert
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Brioude

Pêche Open à l’étang Robert

Etang Robert Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

OPEN à l’Étang Robert
  .

Etang Robert Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34 

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English :

OPEN Robert’s Pond

L’événement Pêche Open à l’étang Robert Brioude a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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