AGENDA · Brioude
Pêche Open à l’étang Robert Brioude
samedi 15 août 2026 · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Pêche Open à l’étang Robert
Etang Robert Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
OPEN à l’Étang Robert
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Etang Robert Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34
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English :
OPEN Robert’s Pond
L’événement Pêche Open à l’étang Robert Brioude a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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