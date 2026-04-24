Atelier aquarelles Médiathèque Fontbarlettes Valence
Atelier aquarelles Médiathèque Fontbarlettes Valence mercredi 6 mai 2026.
Valence
Atelier aquarelles
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 10:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez découvrir l’aquarelle à l’aide de l’artiste Sébastien Dorée. Vous pratiquerez la fusion des couleurs sur papier humide lors d’un atelier riche en sensations.
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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr
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English :
Come and discover watercolor with the help of artist Sébastien Dorée. You’ll practice the fusion of colors on wet paper during a workshop rich in sensations.
L’événement Atelier aquarelles Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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