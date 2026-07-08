Informations pratiques

Landévennec

Atelier Archéo’labo

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvre les métiers de l’archéologie grâce à des travaux en équipe autour de 5 postes scientifiques Archéozoologie, Anthropologie, Carpologie…Une immersion ludique dans les coulisses des sciences méconnues de l’archéologie. .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Archéo’labo Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime