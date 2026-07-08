Atelier Archéo’labo Landévennec
mercredi 8 juillet 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Atelier Archéo’labo
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvre les métiers de l’archéologie grâce à des travaux en équipe autour de 5 postes scientifiques Archéozoologie, Anthropologie, Carpologie…Une immersion ludique dans les coulisses des sciences méconnues de l’archéologie. .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Atelier Archéo’labo Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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