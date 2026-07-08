Atelier Chantier de fouilles Landévennec
jeudi 9 juillet 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Atelier Chantier de fouilles
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
L’atelier débute par une introduction sur l’archéologie autour d’une coupe stratigraphique représentant les sols du monastère chaque niveau témoigne d’une période ou d’un événement marquant de l’histoire du site. Puis mise en pratique dans un mini chantier fictif avec analyse des découvertes et bilan des fouilles ! .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Atelier Chantier de fouilles Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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