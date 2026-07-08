Informations pratiques

Landévennec

Atelier Au temps des bâtisseurs

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Gradine, marteline, archipendule, chèvre, louve… Ces drôles d’outils n’auront plus de secrets ! Embarquez pour une courte visite du site, recomposez une maquette 3D du monastère puis familiarisez-vous avec les outils et les métiers de la construction au Moyen Âge. Au programme reconstitution d’arcs en plein cintre et treuils de levage au coeur des ruines ! .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement Atelier Au temps des bâtisseurs Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime