Atelier Archéologue en herbe Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Atelier Archéologue en herbe

Mardi 4 août 2026 de 10h à 12h.

Jeudi 6 août 2026 de 10h à 12h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06

Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour des ateliers pour le jeune public.Enfants

Comment s’organise une fouille archéologique ? Comment utiliser les outils de l’archéologue, à savoir une truelle, un pinceau ou un balai-brosse pour découvrir des vestiges du passé ? Comment interpréter et lire les différentes strates d’un chantier archéologique ? Comment apprendre à reconnaître le matériel découvert (mobilier céramique) et tenter de faire une classification par typologie ou par les décors qui caractérisent les tessons ou fragments ? Tous ces indices sont nécessaires à la datation des objets découverts.



Le bac à fouille est une initiation à la pratique et aux techniques de l’archéologie.



• Enfant dès 10 ans, présence d’un parent ou accompagnant par enfant obligatoire (maximum 10 enfants durant l’activité)

• Visite d’une demi-heure au sein des collections Proche-Orient / Bassin méditerranéen pour découvrir les vases en céramique, leurs décors, leurs fonctions et leurs datations

• Activité bac à fouille durant laquelle les enfants creusent le sédiment à la recherche des tessons de céramique dissimulés dans l’espace dédié. Sept enfants peuvent fouiller en même temps ; dès qu’un élément archéologique est découvert, un autre enfant prend la place, assurant ainsi un roulement efficace et garantissant à tous les participants de réaliser de belles découvertes, à l’image d’un véritable archéologue.

• Réservation obligatoire à museearcheologie@marseille.fr .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Visit the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for workshops for young visitors.

L’événement Atelier Archéologue en herbe Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-28 par Ville de Marseille