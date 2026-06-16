Sardi’night Place Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement
Sardi’night Place Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement vendredi 7 août 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Sardi’night
Vendredi 7 août 2026.
2 services seront proposés 19h30 et 20h45. Place Villeneuve-Bargemon Esplanade derrière l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La Ville de Marseille vous offre une grande sardinade festive en plein cœur de la ville !
Grande sardinade festive et gratuite organisée en plein cœur de Marseille, place Bargemon.
Au programme une véritable célébration du patrimoine local avec la dégustation de sardines grillées selon la tradition, accompagnée d’animations musicales qui rythmeront la soirée.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, profitez de ce moment de partage unique pour savourer les saveurs de la Méditerranée en bonne compagnie.
Cet événement est l’occasion idéale de découvrir (ou redécouvrir) l’esprit festif de notre ville. Prévoyez votre appétit et votre bonne humeur !
Venez nombreux pour ne rien rater de cette rencontre gourmande
Informations pratiques
– Gratuit sur inscription
– 2 services seront proposés 19h30 ou 20h45 .
Place Villeneuve-Bargemon Esplanade derrière l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The City of Marseille invites you to a big, festive sardine feast right in the heart of the city!
L’événement Sardi’night Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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