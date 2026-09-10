Atelier “Archéomaquette”, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Atelier “Archéomaquette” 19 et 20 septembre Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez de façon ludique les étapes d’un chantier de fouilles, du projet d’aménagement d’un équipement à l’interprétation des données scientifiques. Remontez ainsi le temps pour découvrir les différentes couches du sol, “les archives du sol”, et comprendre comment l’archéologie contribue à la sauvegarde du patrimoine. Animé par Lucas Helfer-Lebert (Arama/Inrap) et Hélène Vergély (Inrap).

Tout public, familles, dès 6 ans.

Rendez-vous au musée archéologique Théo Desplans.

Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.

Découvrez de façon ludique les étapes d’un chantier de fouilles, du projet d’aménagement d’un équipement à l’interprétation des données scientifiques. Remontez ainsi le temps pour découvrir les du du…

© Inrap