Visite du chantier du château, Château comtal, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Visite du chantier du château Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Château comtal Vaucluse

Limité à 15 participants par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

10h & 11h : avec Jérémy Taulier, archéologue du bâti (SADV)

14h, 15h & 16h : avec Maxime Lemonnier de l’entreprise GIRARD

Accompagnés par Jérémy Taulier (SADV), archéologue du bâti, et Maxime Lemonnier de l’entreprise Girard, découvrez le rôle de l’archéologue sur le chantier de restauration et de mise en sécurité du château de Vaison-la-Romaine ainsi que le savoir-faire de ses artisans.

Sur réservation uniquement au 04 90 36 50 48.

Bonne condition physique et chaussures adaptées requises.

Rendez-vous sur le rocher, au pied du château.

Château comtal Rue de la Charité, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365005 https://www.provenceromaine.com/chateau-comtal [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 36 50 48 »}] Le château est composé de trois corps de bâtiments, flanqués d’un donjon carré, entourant une cour intérieure. Les remaniements et les adjonctions (bretèche, échauguette, barbacane) datent du XVe siècle. Ils confirment la fonction militaire du château, qui est un poste de surveillance plus qu’une résidence seigneuriale. L’édifice n’est plus occupé à partir de 1791, date à laquelle il est vendu à la communauté de Vaison-la-Romaine.

La Ville travaille actuellement à la sécurisation de l’intérieur du château, en vue d’une ouverture prochaine au public.

10h & 11h : avec Jérémy Taulier, archéologue du bâti (SADV)

© Ville de Vaison-la-Romaine