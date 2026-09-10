“Carte blanche aux archéologues” : L’archéologie du bâti, Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

“Carte blanche aux archéologues” : L’archéologie du bâti 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les bâtiments, comme les objets retrouvés en fouilles, sont des traces matérielles précieuses de la vie humaine. Leur étude archéologique révèle l’évolution des modes de vie, des techniques de construction et des styles architecturaux, reflétant les changements sociaux. Découvrez l’histoire des bâtiments vaisonnais avec Pierre-Lou Schang de l’association Arama.

Rendez-vous devant la cathédrale Notre-Dame de Nazareth.

Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth 2 Place de la Cathédrale, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365000 http://www.provenceromaine.com De la ville antique à la ville médiévale, quelques siècles se sont écoulés. L’organisation urbaine s’est alors en partie superposée aux vestiges gallo-romains, souvent réutilisés pour l’édification des nouveaux bâtiments comme on le voit dans les fondations de la cathédrale. Avec l’expansion du christianisme, la ville s’est d’abord établie autour de son monument religieux, sur la rive droite de l’Ouvèze. Autoroute A7 depuis Valence, sortie Bollène (Vaison 35 kms), autoroute A7 depuis Aix-en-Provence, sortie Orange Sud (Vaison 30 kms), autoroute A9 depuis Nîmes, sortie Orange Centre (Vaison 25 kms)

Les bâtiments, comme les objets retrouvés en fouilles, sont des traces matérielles précieuses de la vie humaine. Leur étude archéologique révèle l’évolution des modes de vie, des techniques de et des…

© Ville de Vaison-la-Romaine