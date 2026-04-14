Atelier archéozoo, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Atelier archéozoo Jeudi 23 avril, 10h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:00:00+02:00

Exceptionnel ! Nous accueillons un atelier ludique et pédagogique pour faire découvrir aux enfants l’archéologie et la Préhistoire par l’observation et la manipulation de squelettes d’animaux.

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

Découverte de l’archéologie et de la préhistoire Jeunesse Rencontres