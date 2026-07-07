Atelier Art en herbe Médiathèque Léopold Sédar Senghor Le Havre
samedi 1 août 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Art en herbe
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Découvrir un artiste, une oeuvre, un courant artistique, une technique tout en créant et en s’amusant ? À la bibliothèque, c’est possible ! Tabliers et pinceaux attendent les amateurs !
Un temps de création autour d’une technique ou d’un artiste. Un temps pour s’amuser artistiquement !
Pour les 6-12 ans
Sur inscription .
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
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English : Atelier Art en herbe
L’événement Atelier Art en herbe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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