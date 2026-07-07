Atelier Art en herbe Médiathèque Léopold Sédar Senghor Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier Art en herbe

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Découvrir un artiste, une oeuvre, un courant artistique, une technique tout en créant et en s’amusant ? À la bibliothèque, c’est possible ! Tabliers et pinceaux attendent les amateurs !

Un temps de création autour d’une technique ou d’un artiste. Un temps pour s’amuser artistiquement !

Pour les 6-12 ans

Sur inscription .

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00

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English : Atelier Art en herbe

L’événement Atelier Art en herbe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie