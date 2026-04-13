Concoret

Atelier Art et Nature carnet de voyage

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le voyage est dans l’œil du voyageur. Qui a dit que nos sentiers ne peuvent pas mener à une grande expédition ? Venez confectionner un carnet qui retrace une vadrouille sur le petit pré du Parcours d’art de Concoret à travers une multiplicité de techniques graphiques. Dessin d’observation, croquis de paysage, empreinte de textures, copie d’ombre végétale…

Matériel à prévoir dans le sac crayons, stylos, une petite palette d’aquarelle si vous avez, une gourde d’eau et tout média que vous aimez.

Inscription obligatoire auprès du CPIE (lieu communiqué au moment de la réservation). .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande