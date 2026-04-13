Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret
Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret mercredi 13 mai 2026.
Concoret
Atelier Art et Nature carnet de voyage
Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Le voyage est dans l’œil du voyageur. Qui a dit que nos sentiers ne peuvent pas mener à une grande expédition ? Venez confectionner un carnet qui retrace une vadrouille sur le petit pré du Parcours d’art de Concoret à travers une multiplicité de techniques graphiques. Dessin d’observation, croquis de paysage, empreinte de textures, copie d’ombre végétale…
Matériel à prévoir dans le sac crayons, stylos, une petite palette d’aquarelle si vous avez, une gourde d’eau et tout média que vous aimez.
Inscription obligatoire auprès du CPIE (lieu communiqué au moment de la réservation). .
Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Concoret (Morbihan)
- Circuit VTT de Concoret (n°15) Concoret Morbihan 1 mai 2026
- Marché du terroir et de l’artisanat Concoret 1 mai 2026
- Concert de Beltaine Wegferend Lieu-dit Comper Concoret 9 mai 2026
- Beltaine en Brocéliande Château de Comper Concoret 14 mai 2026
- Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret 10 juin 2026