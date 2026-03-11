Beltaine en Brocéliande Château de Comper Concoret

Beltaine en Brocéliande

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Pour la fête de Beltaine, fête celtique du retour de la lumière et de la belle saison, le Centre Arthurien vous donne rendez-vous pour une journée de spectacles, déambulations, ateliers créatifs, marché de printemps…

Une nocturne magique vous attend avec concert de musique irlandaise, danses autour de l’Arbre de Mai, contes et spectacles de feu !

Réservation conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Beltaine en Brocéliande Concoret a été mis à jour le 2026-03-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande