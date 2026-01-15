Marché du terroir et de l’artisanat Concoret
centre bourg Concoret Morbihan
Comme tous les ans à Concoret, le CPIE organise le marché artisanal et festif du 1er mai artisans, producteurs et associations présentent la culture vive et les richesses de notre territoire ! .
centre bourg Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
