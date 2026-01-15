Marché du terroir et de l’artisanat

centre bourg Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme tous les ans à Concoret, le CPIE organise le marché artisanal et festif du 1er mai artisans, producteurs et associations présentent la culture vive et les richesses de notre territoire ! .

centre bourg Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Concoret a été mis à jour le 2026-01-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande