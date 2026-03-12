Concert de Beltaine Wegferend Lieu-dit Comper Concoret

Concert de Beltaine Wegferend

Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans la salle des gardes du château, plongez dans l’univers du Néo-folk et musiques traditionnelles d’Europe et d’Orient avec l’ensemble Wegferend. Les trois musiciens vous proposent une folk onirique oscillant entre contemplation et puissance brute.

Réservation conseillée. A 20h. .

Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Concert de Beltaine Wegferend Concoret a été mis à jour le 2026-03-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande