Concert de Beltaine Wegferend Lieu-dit Comper Concoret
Concert de Beltaine Wegferend Lieu-dit Comper Concoret samedi 9 mai 2026.
Concert de Beltaine Wegferend
Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Dans la salle des gardes du château, plongez dans l’univers du Néo-folk et musiques traditionnelles d’Europe et d’Orient avec l’ensemble Wegferend. Les trois musiciens vous proposent une folk onirique oscillant entre contemplation et puissance brute.
Réservation conseillée. A 20h. .
Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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L’événement Concert de Beltaine Wegferend Concoret a été mis à jour le 2026-03-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande