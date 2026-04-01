Concoret

Balade conférence la place des arbres vénérables dans le bocage

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30 16:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Guidés par des experts de la gestion et de l’intérêt de ces arbres vétérans du bocage, cette déambulation vous emmènera à la découverte de plusieurs arbres emblématiques du bocage, Chênes, Châtaigniers, Cormiers et surtout Poiriers vénérables !

Complétée par une présentation de la démarche de sauvegarde des variétés fruitières locales et anciennes de la région, vous en saurez plus sur les multiples intérêt de ces arbres et comment les préserver au mieux.

A 14h, sur obligatoire. Chaussures de marche conseillées.

Evénement organisé par le Pôle fruitier de Bretagne et Aux Arbres Citoyens. .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 48 79 27 14

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English :

L’événement Balade conférence la place des arbres vénérables dans le bocage Concoret a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande