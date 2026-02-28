[Atelier] Art floral japonais Spring artisanas Varengeville-sur-Mer

[Atelier] Art floral japonais

Spring artisanas / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 11:30:00

2026-04-19

Spring Artisans Atelier Ados (12–15 ans)

Une expérience créative spécialement pensée pour les adolescents de 12 à 15 ans !

Spring Artisans propose une immersion dans l’univers de la création artisanale, autour d’une esthétique de l’équilibre et de la contemplation florale. Les jeunes participants explorent matières, formes et couleurs inspirées par la nature et le printemps, tout en développant leur sens artistique et leur créativité.

Encadré dans une ambiance bienveillante, l’atelier invite chacun à expérimenter, créer et repartir avec une réalisation personnelle.

Un moment inspirant, entre expression artistique, découverte du savoir-faire et plaisir de créer .

Spring artisanas / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 39 32 01 springartisans@gmail.com

