Varengeville-sur-Mer

[Visite commentée] L’Église Saint-Valéry et le cimetière marin

Église Saint-Valéry Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 18:59:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-21

En compagnie des animateurs bénévoles de l’association des Amis de l’Église, découvrez l’histoire de l’église Saint-Valéry de Varengeville-sur-Mer et de son cimetière marin.

C’est ici que repose l’artiste Georges Braque, qui tomba amoureux de ce village et y passa la fin de sa vie. Il réalisa un vitrail qui orne toujours l’église. .

Église Saint-Valéry Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 15 76 animbenev@gmail.com

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L’événement [Visite commentée] L’Église Saint-Valéry et le cimetière marin Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie