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Atelier “Art nouveau” par la revue DADA Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Atelier “Art nouveau” par la revue DADA Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Atelier “Art nouveau” par la revue DADA Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 23 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Astrid Lindgren

Adresse : 42 rue Petit

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Tarif : <p>Sur inscription à partir du 9 septembre.</p>

Lors de cet atelier proposé par la revue Dada, les enfants imaginent une correspondance – enveloppe, lettre, timbre – autour d’éléments décoratifs inspirés de l’art nouveau.

Pour le 7-12 ans

Sur inscription à partir du 9 septembre

Un mercredi par mois, venez créer, fabriquer, bidouiller, inventer !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit

Sur inscription à partir du 9 septembre.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:30:00+02:00_2026-09-23T16:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


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