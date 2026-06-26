Atelier “Art nouveau” par la revue DADA Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Atelier “Art nouveau” par la revue DADA Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 23 septembre 2026.
Lors de cet atelier proposé par la revue Dada, les enfants imaginent une correspondance – enveloppe, lettre, timbre – autour d’éléments décoratifs inspirés de l’art nouveau.
Pour le 7-12 ans
Sur inscription à partir du 9 septembre
Un mercredi par mois, venez créer, fabriquer, bidouiller, inventer !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit
Sur inscription à partir du 9 septembre.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:30:00+02:00_2026-09-23T16:30:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
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