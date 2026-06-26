Atelier “Art nouveau” par la revue DADA Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 23 septembre 2026.

Lors de cet atelier proposé par la revue Dada, les enfants imaginent une correspondance – enveloppe, lettre, timbre – autour d’éléments décoratifs inspirés de l’art nouveau.

Pour le 7-12 ans

Sur inscription à partir du 9 septembre

Un mercredi par mois, venez créer, fabriquer, bidouiller, inventer !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit

Sur inscription à partir du 9 septembre.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T15:30:00+02:00_2026-09-23T16:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



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