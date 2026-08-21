ATELIER ARTISTIQUE | Atelier d’initiation au modelage, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

ATELIER ARTISTIQUE | Atelier d’initiation au modelage Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Musée Alexandre Dumas Aisne

Sur réservation / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par La Fabrique du Canal.

Le modelage est un art consistant à façonner des matériaux souples comme l’argile et la cire pour créer des sculptures ou des objets utilitaires.

Cet atelier d’initiation vous apprendra à travailler l’argile en utilisant les méthodes et les outils adéquats. Vous couperez la matière pour donner forme à une pièce, en définir les détails, la polir et la décorer à l’engobe. Tasse ou bol se révèleront ainsi au contact de vos mains devenues expertes.

Chaque participant pourra récupérer sa création au musée quelques semaines après l’initiation, car les intervenantes feront les cuissons et l’émaillage des pièces dans leur atelier.

Date : dimanche 20 septembre 2026

Horaires : à 14h30 et 16h (séance au choix)

Durée : 1h (par séance)

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : tous publics, à partir de 12 ans

Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

Par La Fabrique du Canal.

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