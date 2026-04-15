Atelier artistique « Chuuuttt », Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières

Atelier artistique « Chuuuttt » Lundi 11 mai, 09h30 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes

Gratuit- inscription obligatoire – Dès 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:30:00+02:00 – 2026-05-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T09:30:00+02:00 – 2026-05-11T11:00:00+02:00

Les chutes de papier colorées chutent de leur feuille aux souffles du son » Chuuuttt »! Après une « micro » présentation de l’artiste Jean MIRO dont nous allons nous inspirer, nous serons invités à composer un collage en équilibre avec des morceaux de papier de couleurs vives. Nous allons découper, jouer, coller! Vous repartirez bien sûr avec votre création collective parent/enfant.

Les enfants seront accompagnés de leurs parents

Le matériel sera fourni à tous les participants

=> A partir de 18 mois jusqu’à 3 ans <=

Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.24.32.44.96 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.24.32.41.71 »}]

Création collective d’un collage de morceaux de papier colorés