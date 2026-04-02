Boutique sous la halle Marché des créateurs Marché couvert Charleville-Mézières
Boutique sous la halle Marché des créateurs Marché couvert Charleville-Mézières dimanche 10 mai 2026.
Charleville-Mézières
Boutique sous la halle Marché des créateurs
Marché couvert 33, rue du daga Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
les P’tites bulles de créateurs investissent le marché couvert pour vous proposer leurs créations.Poterie, luminaires, mode, vêtements, vannerie, bijoux : cette année s’annonce riche et amènera son lot de nouveautés.
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Marché couvert 33, rue du daga Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est martinot.creation@gmail.com
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English :
pottery, lighting, fashion, clothing, basketry, jewelry: this year promises to be rich and full of new creations.
L’événement Boutique sous la halle Marché des créateurs Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme
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