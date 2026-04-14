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Atelier artistique et collaboratif avec Judith et Rosanne, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Atelier artistique et collaboratif avec Judith et Rosanne, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Atelier ouvert à tous, sans pré-requis, à partir de 6 ans.

Atelier artistique et collaboratif avec Judith et Rosanne Samedi 25 avril, 15h00 Le [K]Rabo Orne

Atelier ouvert à tous, sans pré-requis, à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Projet TRTC «Raconte-moi ton territoire » : atelier arts plastiques et théâtre pour créer une carte collaborative. Venez dessiner, crayonner, découper, coller, parler, et raconter votre lieu de vie.

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