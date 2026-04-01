Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay
Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay dimanche 26 avril 2026.
Gençay
Atelier artistique
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Réalisation d’un tableau avec punaises.
Enfant à partir de 8 ans. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68
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English : Atelier artistique
L’événement Atelier artistique Gençay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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