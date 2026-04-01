Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay

Gençay

Atelier artistique

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Réalisation d’un tableau avec punaises.

Enfant à partir de 8 ans. .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68

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English : Atelier artistique

L’événement Atelier artistique Gençay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou