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Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay

Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay

Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif

Gençay

Atelier artistique

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Réalisation d’un tableau avec punaises.
Enfant à partir de 8 ans.   .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 

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English : Atelier artistique

L’événement Atelier artistique Gençay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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