Atelier artistique Inspiration Monet Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Atelier artistique Inspiration Monet Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire dimanche 23 août 2026.
Mauges-sur-Loire
Atelier artistique Inspiration Monet
Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Apprenez à peindre une oeuvre à la façon de Monet à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
Création d’un tableau à partir des couleurs de la palette de Claude Monet, avec des encres aquarelles et des feuilles de riz. L’atelier est animé par Stéphanie Monzon Chauvat artiste plasticienne locale.
Atelier sur réservation uniquement accessible à partir de 8 ans ! .
Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr
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English :
Learn to paint a work in the style of Monet at the Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
L’événement Atelier artistique Inspiration Monet Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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