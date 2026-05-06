Atelier artistique Inspiration Monet Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier artistique Inspiration Monet

Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Apprenez à peindre une oeuvre à la façon de Monet à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

Création d’un tableau à partir des couleurs de la palette de Claude Monet, avec des encres aquarelles et des feuilles de riz. L’atelier est animé par Stéphanie Monzon Chauvat artiste plasticienne locale.

Atelier sur réservation uniquement accessible à partir de 8 ans ! .

Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr

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English :

Learn to paint a work in the style of Monet at the Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

L’événement Atelier artistique Inspiration Monet Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges