Atelier artistique: Le chat qui aimait le jaune Petite section Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Atelier artistique: Le chat qui aimait le jaune Petite section

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier artistique: Le chat qui aimait le jaune, avec Eve Gomy, illustratrice.

En présence d’Eve Gomy, autrice illustratrice, viens découvrir l’univers de son album Le chat qui aimait le jaune et explore la technique du tampon avec des formes simples lors d’un atelier peinture.

Découvre les notions de couleur et de contraste (bleu jaune sur fond noir) et stimule ton imaginaire narratif le chat bleu se promène parmi tout ce qu’il aime.

Pour les enfants de Petite section, À partir de 2 ans, avec les parents.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier artistique: Le chat qui aimait le jaune Petite section

L’événement Atelier artistique: Le chat qui aimait le jaune Petite section Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération