Le Blanc

Atelier artistique Love & Art (13/18 ans)

Carte Blanche, 7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Que faire pendant les vacances d’avril quand on est jeune ?

Au RBIJ on lance des ateliers artistiques autour du graffiti, du roman photo et on va même créer un fanzine !Familles

4 jours pour découvrir plusieurs ateliers artistiques.

Pas besoin de “savoir dessiner”, juste l’envie de tester et de créer. Ambiance conviviale et goûters compris !

Ça va peut-être pas dire encore grand-chose du premier coup et on a parfois peur de se lancer ?

Aucun problème, les deux premiers jours de découverte SONT GRATUITS !

Dans tout ça, il suffit d’avoir de 13 à 18 ans et un grand bol de curiosité.

Atelier encadré par les animateurs professionnels du RBIJ. 15 .

Carte Blanche, 7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 tifaine.coignoux@laligue36.org

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English :

What to do during the April vacations when you’re young?

At RBIJ, we’re launching artistic workshops on graffiti, photo novels and even a fanzine!

L’événement Atelier artistique Love & Art (13/18 ans) Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne