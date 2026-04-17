Atelier artistique Love & Art (13/18 ans) Le Blanc
Atelier artistique Love & Art (13/18 ans) Le Blanc lundi 20 avril 2026.
Le Blanc
Atelier artistique Love & Art (13/18 ans)
Carte Blanche, 7 rue George Sand Le Blanc Indre
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Que faire pendant les vacances d’avril quand on est jeune ?
Au RBIJ on lance des ateliers artistiques autour du graffiti, du roman photo et on va même créer un fanzine !Familles
4 jours pour découvrir plusieurs ateliers artistiques.
Pas besoin de “savoir dessiner”, juste l’envie de tester et de créer. Ambiance conviviale et goûters compris !
Ça va peut-être pas dire encore grand-chose du premier coup et on a parfois peur de se lancer ?
Aucun problème, les deux premiers jours de découverte SONT GRATUITS !
Dans tout ça, il suffit d’avoir de 13 à 18 ans et un grand bol de curiosité.
Atelier encadré par les animateurs professionnels du RBIJ. 15 .
Carte Blanche, 7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 tifaine.coignoux@laligue36.org
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English :
What to do during the April vacations when you’re young?
At RBIJ, we’re launching artistic workshops on graffiti, photo novels and even a fanzine!
L’événement Atelier artistique Love & Art (13/18 ans) Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne
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