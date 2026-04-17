Le Blanc

Rival Game + jeux d’arcade (13/18 ans)

Place rené Thimel Le Blanc Indre

Tarif : 17 – 17 – 19 EUR

17

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Activités proposées par le Relais Brenne Initiatives Jeunes.Familles

Activités numérique pour les jeunes entre 13 et 18 ans. Le RBIJ vous emmène à Châteauroux à Monky, le plus grand complexe de loisirs indoor de Châteuroux. Transport compris… départ du Blanc ou d’ailleurs en fonction de la demande. Atelier encadré par les animateurs professionnels du RBIJ. 17 .

Place rené Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr

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English :

Activities organized by the Relais Brenne Initiatives Jeunes.

L’événement Rival Game + jeux d’arcade (13/18 ans) Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne