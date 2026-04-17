Concert de Fragile Star Le Blanc
Concert de Fragile Star Le Blanc vendredi 17 avril 2026.
Le Blanc
Concert de Fragile Star
81 rue de république Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
L’Association le Silo vous propose un concert de Fragile Star.
Fragile Star, deux blancois qui nous sont arrivés d’Angleterre, portés par les vents du Brexit. Répertoire Folk Américana.
Venez, une soirée sous le signe de la convivialité. .
81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr
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English :
Association le Silo presents a concert by Fragile Star.
L’événement Concert de Fragile Star Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne
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