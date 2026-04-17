Le Blanc

Nature vivante

7 place du 8 mai Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Nature vivante, exposition collective d’une dizaine d’artistes.

Exposition collective Nature vivante, présenté par la Galerie du Jardin à Prissac. Une dizaine d’artistes y exposeront leurs œuvres Secyl Gilet, Luizo Vega, Estrella Mar, Fabrice-Illia Leroy, Michal Kons, Agustina Guiraud, Maximiliano Tineo, Anabelle Dronne et Martine Coussement. Une photographie inédite du légendaire duo Pierre et Gilles y sera présentée pour la première fois.

Tous les bénéfices des ventes seront reversés à l’éco-refuge Le Jardin .

7 place du 8 mai Le Blanc 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 91 75 82 lejardinecorefuge@gmail.com

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English :

Nature vivante, group show featuring ten artists.

L’événement Nature vivante Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne