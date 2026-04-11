Atelier artistique Mon paysage magique Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Atelier artistique Mon paysage magique

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans un atelier d’arts plastiques ludique et créatif ! Créez votre accordéon en papier et donnez vie à votre paysage à l’aide de la pratique du cadavre exquis grâce au collage et au dessin. L’atelier est proposé par l’association Les Lucioles de papier .

Dans cet atelier d’arts plastiques, laissez libre cours à votre imagination ! Vous réaliserez un accordéon en papier que vous transformerez en un véritable terrain de jeu créatif. À travers le collage et le dessin, vous inventerez votre cadavre exquis des personnages, paysages ou formes surprenantes qui se déploient au fil des pages.

Cet atelier est l’occasion de jouer, d’expérimenter et de créer un univers unique et imaginaire.

L’atelier est proposé par l’association Les Lucioles de papier une association artistique et sociale implantée au cœur de la ville de Vernon et animée par ses fondatrices Lyse et Camille.

Pour les enfants de CE1 au CM2, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Atelier artistique Mon paysage magique

L’événement Atelier artistique Mon paysage magique Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération