Atelier artistique participatif Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine

Sèvremoine

Atelier artistique participatif Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Initiez-vous à la linogravure et au métal repoussé et contribuez à une œuvre collective avec Les Poules à Facette, à l’occasion du bicentenaire de la colonne de Torfou.

Avec Jade Boissin et Ariane Yada de l’association Les Poules à Facette, découvrez les techniques de la linogravure et du métal repoussé. Tout au long du week-end, initiez-vous à ces pratiques artistiques et contribuez à la réalisation d’une œuvre collective, enrichie par les créations de chacun.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

Try your hand at linocut and metal embossing and contribute to a collaborative artwork with Les Poules à Facette, in celebration of the bicentennial of the Torfou Column.

L’événement Atelier artistique participatif Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges