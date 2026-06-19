UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sèvremoine

Lecture poétique Bicentenaire de la Colonne de Torfou Torfou Sèvremoine

samedi 11 juillet 2026 · Torfou · Sèvremoine

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Torfou
Adresse
Château du Couboureau
Ville
49660 Sèvremoine
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Sèvremoine

Lecture poétique Bicentenaire de la Colonne de Torfou

Torfou Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 15:05:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12

Le Bicentenaire de la Colonne de Torfou un week-end d’histoire vivante à Sèvremoine À l’aube des 200 ans de sa colonne commémorative, inscrite aux Monuments Historiques , la commune de Sèvremoine et l’association Torfou la Bataille s’unissent pour proposer un événement culturel inédit.
Le poète Dominique Potier lira son œuvre  Ode à d’Elbée  avant de proposer un temps d’échange autour du contexte historique ayant inspiré sa création.

La lecture dure 45 minutes et 2 créneaux sont proposés à 10h15 et à 13h30.   .

Torfou Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire   patrimoine@sevremoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bicentenary of the Colonne de Torfou: a weekend of living history in Sèvremoine On the eve of the 200th anniversary of its commemorative column, listed as a Monument Historique, the commune of Sèvremoine and the association Torfou la Bataille have joined forces to offer a unique cultural event.

L’événement Lecture poétique Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges

À voir aussi à Sèvremoine (Maine-et-Loire)