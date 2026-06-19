Lecture poétique Bicentenaire de la Colonne de Torfou Torfou Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Lecture poétique Bicentenaire de la Colonne de Torfou

Torfou Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 15:05:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Le Bicentenaire de la Colonne de Torfou un week-end d’histoire vivante à Sèvremoine À l’aube des 200 ans de sa colonne commémorative, inscrite aux Monuments Historiques , la commune de Sèvremoine et l’association Torfou la Bataille s’unissent pour proposer un événement culturel inédit.

Le poète Dominique Potier lira son œuvre Ode à d’Elbée avant de proposer un temps d’échange autour du contexte historique ayant inspiré sa création.

La lecture dure 45 minutes et 2 créneaux sont proposés à 10h15 et à 13h30. .

Torfou Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

Bicentenary of the Colonne de Torfou: a weekend of living history in Sèvremoine On the eve of the 200th anniversary of its commemorative column, listed as a Monument Historique, the commune of Sèvremoine and the association Torfou la Bataille have joined forces to offer a unique cultural event.

L’événement Lecture poétique Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges