Table ronde Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine

Sèvremoine

Table ronde Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU 9 rue Saint Sauveur Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Une table ronde pour mieux comprendre l’héritage des Guerres de Vendée et les enjeux de mémoire à l’occasion du bicentenaire de la colonne de Torfou.

Participez à une table ronde sur les guerres de Vendée à l’occasion du bicentenaire de la colonne de Torfou

Les Guerres de Vendée ont profondément marqué notre territoire. A l’occasion de cet événement, historien, anthropologue et acteurs locaux s’interrogeront sur l’enjeu mémoriel autour des Guerres de Vendée comment cette mémoire s’est-elle transmise ? Sous quelles formes ? Et qui en sont les principaux acteurs aujourd’hui ?

Cette rencontre réunira Élisabeth Verry, ancienne directrice des Archives départementales de Maine-et-Loire, Domitille Mignot, anthropologue, des représentants de l’association Torfou la Bataille ainsi qu’un élu de la commune de Sèvremoine.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU 9 rue Saint Sauveur Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

A roundtable discussion to gain a better understanding of the legacy of the Vendée Wars and the challenges of remembrance on the occasion of the bicentennial of the Torfou Column.

L’événement Table ronde Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges