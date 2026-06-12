Exposition Le pardon n’est pas oubli Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine samedi 11 juillet 2026.

Sèvremoine

Exposition Le pardon n’est pas oubli Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une exposition immersive mêlant art, son et lumière pour explorer la mémoire des Guerres de Vendée autrement, à l’occasion du bicentenaire de la colonne de Torfou.

A travers une création sonore et lumineuse, l’artiste Cécile Brédeaux invite à porter un regard sensible sur la mémoire des Guerres de Vendée. Une expérience immersive où art, histoire et mémoire se rencontrent pour nourrir la réflexion.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

An immersive exhibition combining art, sound, and light to explore the history of the Vendée Wars in a new way, marking the bicentennial of the Torfou Column.

L’événement Exposition Le pardon n’est pas oubli Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges