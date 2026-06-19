Balade en calèche Bicentenaire de la Colonne de Torfou Torfou Sèvremoine samedi 11 juillet 2026.

Sèvremoine

Balade en calèche Bicentenaire de la Colonne de Torfou

Torfou Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Une visite guidée pour comprendre l’histoire des Guerres de Vendée et leur empreinte sur le territoire de Torfou à l’occasion du bicentenaire de la Colonne de Torfou

Le temps d’une balade en calèche dans le parc du château du Couboureau, découvrez ce lieu patrimonial autrement.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations. .

Torfou Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

A guided tour to learn about the history of the Vendée Wars and their impact on the Torfou region, in celebration of the bicentennial of the Torfou Column

L’événement Balade en calèche Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges