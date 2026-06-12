Démonstration d’artisanat et savoir-faire du XVIIIe siècle Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine samedi 11 juillet 2026.

Sèvremoine

Démonstration d’artisanat et savoir-faire du XVIIIe siècle Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Bicentenaire de la Colonne de Torfou un week-end d’histoire vivante à Sèvremoine À l’aube des 200 ans de sa colonne commémorative, inscrite aux Monuments Historiques , la commune de Sèvremoine et l’association Torfou la Bataille s’unissent pour proposer un événement culturel inédit.

Rencontrez des artisans en costume d’époque et découvrez des gestes et techniques du XVIIIᵉ siècle. De la fabrication des chandelles à la réalisation des pièces d’un fusil de chasse, ces démonstrations offrent un aperçu concret des savoir-faire d’autrefois.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

Bicentenary of the Colonne de Torfou: a weekend of living history in Sèvremoine On the eve of the 200th anniversary of its commemorative column, listed as a Monument Historique, the commune of Sèvremoine and the association Torfou la Bataille have joined forces to offer a unique cultural event.

L’événement Démonstration d’artisanat et savoir-faire du XVIIIe siècle Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges