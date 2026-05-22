Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine

Sèvremoine

Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Bicentenaire de la Colonne de Torfou un week-end d’histoire vivante à Sèvremoine À l’aube des 200 ans de sa colonne commémorative, inscrite aux Monuments Historiques , la commune de Sèvremoine et l’association Torfou la Bataille s’unissent pour proposer un événement culturel inédit.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou s’ouvre au public pour un grand week-end d’immersion mémorielle et festive, accessible à tous.

Un programme riche pour toute la famille conçu pour honorer la mémoire locale de manière partagée , cet événement propose de nombreuses animations en continu:

– De pierre et de mémoire Un spectacle déambulatoire, sonore et immersif créé par l’association Torfou la Bataille. Cette création originale d’une heure fait traverser les époques, de 1793 à nos jours.

(Départs toutes les 30 min en journée, et deux séances nocturnes le samedi à 22h et 22h30. Réservation conseillée, non accessible PMR).

– Reconstitution et artisanat du XVIIIe siècle Plongez au cœur des Guerres de Vendée avec un campement d’époque animé par les Cœurs de Chouans , complété par des démonstrations de forge, d’ajustage et de fabrication de chandelles.

– Culture et réflexion Une table ronde historique le vendredi soir au Théâtre de Torfou , des visites guidées du territoire , l’exposition d’art contemporain Le pardon n’est pas oubli , ainsi que des lectures poétiques.

– Ateliers et patrimoine Des initiations artistiques participatives (linogravure) et des balades en calèche au cœur du parc du château.

Que vous soyez passionné d’histoire, curieux ou en quête d’une sortie en famille dans les Mauges, venez vivre cette expérience mémorielle unique au cœur d’un patrimoine préservé.

Infos pratiques Rendez-vous à Torfou (Sèvremoine, Maine-et-Loire). Programme complet et réservations obligatoires pour le spectacle sur torfoulabataille.com. Contact torfoulabataille@gmail.com. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

Bicentenary of the Colonne de Torfou: a weekend of living history in Sèvremoine On the eve of the 200th anniversary of its commemorative column, listed as a Monument Historique, the commune of Sèvremoine and the association Torfou la Bataille have joined forces to offer a unique cultural event.

L’événement Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges