Aubigny-sur-Nère

Atelier Arts de papier

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre de l’exposition Arts de papier , l’artiste Alex Pasqualini vous propose de participer à un atelier intergénérationnel pour découvrir les techniques du papier recyclé incrusté de végétaux, pigments, terre…

Envie de passer du regard à la pratique ? Ne manquez pas l’atelier exclusif avec l’artiste Alex Pasqualini ! Apprenez à fabriquer votre propre papier et créez votre œuvre unique. Une expérience sensorielle parfaite pour petits et grands. 15 .

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 59 59 52 alex.pasqualini@hotmail.com

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English :

As part of the Arts de papier exhibition, artist Alex Pasqualini invites you to take part in an intergenerational workshop to discover the techniques of recycled paper inlaid with plants, pigments, earth…

L’événement Atelier Arts de papier Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SAULDRE ET SOLOGNE