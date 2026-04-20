Atelier Arts de papier Aubigny-sur-Nère
Atelier Arts de papier Aubigny-sur-Nère mercredi 22 avril 2026.
Aubigny-sur-Nère
Atelier Arts de papier
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre de l’exposition Arts de papier , l’artiste Alex Pasqualini vous propose de participer à un atelier intergénérationnel pour découvrir les techniques du papier recyclé incrusté de végétaux, pigments, terre…
Envie de passer du regard à la pratique ? Ne manquez pas l’atelier exclusif avec l’artiste Alex Pasqualini ! Apprenez à fabriquer votre propre papier et créez votre œuvre unique. Une expérience sensorielle parfaite pour petits et grands. 15 .
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 59 59 52 alex.pasqualini@hotmail.com
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English :
As part of the Arts de papier exhibition, artist Alex Pasqualini invites you to take part in an intergenerational workshop to discover the techniques of recycled paper inlaid with plants, pigments, earth…
L’événement Atelier Arts de papier Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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