Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer

Bibliothèque Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Le service animation de la ville d’Aubigny-sur-Nère vous propose de créer un écureuil en plâtre à décorer.

Matériel fourni sur place.

Animation gratuite pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans. .

Bibliothèque Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

Join us at the library for a creative workshop to create a Halloween frame.

Bookings at the Service Culturel.

L’événement Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE