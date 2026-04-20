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Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer Aubigny-sur-Nère lundi 20 avril 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 18700 Aubigny-sur-Nère

Département : Cher

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer

Bibliothèque Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Le service animation de la ville d’Aubigny-sur-Nère vous propose de créer un écureuil en plâtre à décorer.
Matériel fourni sur place.
Animation gratuite pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans.   .

Bibliothèque Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06 

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English :

Join us at the library for a creative workshop to create a Halloween frame.
Bookings at the Service Culturel.

L’événement Atelier créatif création d’un écureuil en plâtre à décorer Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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