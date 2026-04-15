Atelier arts plastiques en duo sur le thème des méduses avec Kim Goubert, illustratrice., Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier arts plastiques en duo sur le thème des méduses avec Kim Goubert, illustratrice. Vendredi 24 avril, 16h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Temps de créativité et partage entre parent et enfant : confection d’une méduse suspendue en aquarelle, assemblage, collage, paillettes nacrées. Création d’une petite carte à l’aquarelle 10 x 10 cm.