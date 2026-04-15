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Atelier arts plastiques en duo sur le thème des méduses avec Kim Goubert, illustratrice., Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier arts plastiques en duo sur le thème des méduses avec Kim Goubert, illustratrice., Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Rue Guy Velay, Athis-de-l'Orne

Ville : 61430 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription de préférence

Atelier arts plastiques en duo sur le thème des méduses avec Kim Goubert, illustratrice. Vendredi 24 avril, 16h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Temps de créativité et partage entre parent et enfant : confection d’une méduse suspendue en aquarelle, assemblage, collage, paillettes nacrées. Création d’une petite carte à l’aquarelle 10 x 10 cm.

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