Atelier assemblage à la fiole by DEPAZ, Château DEPAZ, Saint-Pierre

Informations pratiques

Atelier assemblage à la fiole by DEPAZ 19 et 20 septembre Château DEPAZ Martinique

10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Plongez dans l’univers secret du maître de chai: une expérience unique animée par Virginie Poupeville. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les secrets de fabrication et apprenez à composer votre propre rhum vieux d’exception, selon vos goûts et vos intuitions. Cet atelier immersif d’1h00, réservé aux adultes, vous invite à explorer l’équilibre subtil des arômes et la richesse des rhums Depaz dans une ambiance intime et conviviale. Vivez un moment privilégié au cœur du savoir-faire martiniquais et repartez avec votre création personnelle, façonnée pendant l’atelier. Une parenthèse gourmande, authentique et inspirante à ne pas manquer.

Château DEPAZ Allée pécoul Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 64 98 https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 https://www.instagram.com/rhum_depaz?igsi=MXRhYmE2ZHI0bjg0NA== [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/atelier-assemblage-by-depaz/128288 »}] Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide)

Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide) Parking

Plongez dans l’univers secret du maître de chai: une expérience unique animée par Virginie Poupeville. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les secrets de fabrication et à à…

©ZENA DAGHER