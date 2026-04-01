Canet-en-Roussillon

ATELIER ASTRONOMIE

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

La tête dans les étoiles !

Partez pour un voyage céleste…

Découvrez le ciel à l’œil nu comme jamais auparavant.

Laissez-vous guider de constellation en constellation, porté par les contes et légendes des civilisations du monde.

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Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

Head in the stars!

Set off on a celestial voyage?

Discover the sky with the naked eye like never before.

Let yourself be guided from constellation to constellation, carried along by the tales and legends of the world’s civilizations.

L’événement ATELIER ASTRONOMIE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-26 par CANET TOURISME