Atelier Attrape-rêves Rue de l’Église Cuisery
Atelier Attrape-rêves Rue de l’Église Cuisery samedi 25 juillet 2026.
Cuisery
Atelier Attrape-rêves
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 15:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-29
Découvrez la magie de l’attrape rêves et sa fonction symbolique?: piéger les mauvais rêves dans un entrelacs de fils, tel une toile d’araignée, et laisser glisser les beaux rêves le long des plumes, jusqu’au dormeur.
Lors de cet atelier, chacun est invité à créer son propre attrape rêves à partir des éléments naturels que nous offre la nature?: bois, fils, plumes et autres trésors. Un moment de créativité, de douceur et de rêverie pour repartir avec un objet unique et porteur de sens.
A partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Atelier Attrape-rêves
L’événement Atelier Attrape-rêves Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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