Cuisery

Atelier Attrape-rêves

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-29

Découvrez la magie de l’attrape rêves et sa fonction symbolique?: piéger les mauvais rêves dans un entrelacs de fils, tel une toile d’araignée, et laisser glisser les beaux rêves le long des plumes, jusqu’au dormeur.

Lors de cet atelier, chacun est invité à créer son propre attrape rêves à partir des éléments naturels que nous offre la nature?: bois, fils, plumes et autres trésors. Un moment de créativité, de douceur et de rêverie pour repartir avec un objet unique et porteur de sens.

A partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Attrape-rêves

L’événement Atelier Attrape-rêves Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN