Informations pratiques

Montpellier

ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24

Dans cet atelier, tu apprendras la base du tissage d’un attrape-rêves, et tu pourras confectionner ton propre attrape-rêves aux couleurs de ton choix !

Dans cet atelier, tu apprendras la base du tissage d’un attrape-rêves, et tu pourras confectionner ton propre attrape-rêves aux couleurs de ton choix !

Je te donnerai toutes mes techniques et plein de conseils pour devenir un.e pro

Le matériel est fourni et tu repars avec ta création

Durée 2h. Tarif 30€/personne, matériel inclus

Infos et inscription 07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH

In this workshop, you’ll learn the basics of dream-catcher weaving, and make your own dream-catcher in the colors of your choice!

L’événement ATELIER ATTRAPE-RÊVES, PAR SARAH Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER