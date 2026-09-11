Atelier au musée, Musée des beaux-arts, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier au musée 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ateliers enfants, au musée

De 14h à 18h : atelier La ménagerie de Rosa autour de l’artiste Rosa Bonheur, tout public à partir de 3 ans.

Choisis ton animal parmi les œuvres de Rosa Bonheur et viens faire son portrait avec des matériaux rigolos !

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Musée des beaux-arts 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556102056 https://www.musba-bordeaux.fr A travers ses collections de peintures, sculptures et dessins, le musée des beaux-arts de Bordeaux propose un large panorama de l’art européen du XVIe au XXe siècle. Jalonnée par la présence d’artistes au nom évocateur, ou de fonds très complets (comme celui de la peinture néerlandaise du XVIIIe siècle, la collection offre aussi un regard sur la vie artistique régionale, avec de riches ensembles d’œuvres des XVIIIe et XIXe siècles.

Ateliers enfants, au musée

©f.deval