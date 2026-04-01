Atelier auberge espagnole théâtrale Tiers-lieu Savy Saint-Projet

Saint-Projet

Atelier auberge espagnole théâtrale

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Auprès des jeunes comédiens de la Cité Scolaire de Gourdon, en travail autour de la pièce L'amour vainqueur, d'Olivier Py, venez découvrir, manipuler, travailler le théâtre de façon intergénérationnelle pendant une soirée riche en émotions et en partages.

Entre jeux, exercices et interprétation, savourez seul ou en famille la pratique du théâtre, que vous ayez l'habitude du jeu théâtral ou que vous soyez débutant.

La soirée sera entrecoupée d'un repas partagé et sorti du sac

Auprès des jeunes comédiens de la Cité Scolaire de Gourdon, en travail autour de la pièce L'amour vainqueur, d'Olivier Py, venez découvrir, manipuler, travailler le théâtre de façon intergénérationnelle pendant une soirée riche en émotions et en partages.

Entre jeux, exercices et interprétation, savourez seul ou en famille la pratique du théâtre, que vous ayez l'habitude du jeu théâtral ou que vous soyez débutant.

La soirée sera entrecoupée d'un repas partagé et sorti du sac. Le bar du Tiers-lieu Savy sera ouvert.

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Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

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English :

With young actors from the Cité Scolaire de Gourdon, working on the play L'amour vainqueur, by Olivier Py, come and discover, manipulate and work on theater in an intergenerational way during an evening rich in emotions and sharing.

Between games, exercises and performance, enjoy acting alone or as a family, whether you're used to acting or a beginner.

The evening will be interspersed with a shared, home-cooked meal

L’événement Atelier auberge espagnole théâtrale Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon