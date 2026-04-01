Atelier auberge espagnole théâtrale Tiers-lieu Savy Saint-Projet
Atelier auberge espagnole théâtrale Tiers-lieu Savy Saint-Projet vendredi 24 avril 2026.
Saint-Projet
Atelier auberge espagnole théâtrale
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Auprès des jeunes comédiens de la Cité Scolaire de Gourdon, en travail autour de la pièce L'amour vainqueur, d'Olivier Py, venez découvrir, manipuler, travailler le théâtre de façon intergénérationnelle pendant une soirée riche en émotions et en partages.
Entre jeux, exercices et interprétation, savourez seul ou en famille la pratique du théâtre, que vous ayez l'habitude du jeu théâtral ou que vous soyez débutant.
La soirée sera entrecoupée d'un repas partagé et sorti du sac
Auprès des jeunes comédiens de la Cité Scolaire de Gourdon, en travail autour de la pièce L'amour vainqueur, d'Olivier Py, venez découvrir, manipuler, travailler le théâtre de façon intergénérationnelle pendant une soirée riche en émotions et en partages.
Entre jeux, exercices et interprétation, savourez seul ou en famille la pratique du théâtre, que vous ayez l'habitude du jeu théâtral ou que vous soyez débutant.
La soirée sera entrecoupée d'un repas partagé et sorti du sac. Le bar du Tiers-lieu Savy sera ouvert.
.
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With young actors from the Cité Scolaire de Gourdon, working on the play L'amour vainqueur, by Olivier Py, come and discover, manipulate and work on theater in an intergenerational way during an evening rich in emotions and sharing.
Between games, exercises and performance, enjoy acting alone or as a family, whether you're used to acting or a beginner.
The evening will be interspersed with a shared, home-cooked meal
L’événement Atelier auberge espagnole théâtrale Saint-Projet a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon
À voir aussi à Saint-Projet (Lot)
- Fête Vins et Terroirs Saint-Projet 1 mai 2026
- Atelier élagage Tiers-lieu Savy Saint-Projet 3 mai 2026
- Visite commentée des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet 5 juin 2026
- Visite libre des jardins à la française du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet 5 juin 2026
- Visite guidée du château de la Reine Margot, CHATEAU DE LA REINE MARGOT A SAINT PROJET 82160, Saint-Projet 27 juin 2026