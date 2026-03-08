Fête Vins et Terroirs Saint-Projet

Fête Vins et Terroirs

Héritage Constant Saint-Projet Lot

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

2026-05-01

Nos vignerons ouvriront leurs meilleures bouteilles pour vous faire partager leur passion. Nos exposants terroirs auront à cœur de vous présenter d’authentiques produits gourmands et gourmets de la charcuterie régionale ; des fromages basques et savoyards ; des sels, poivres et épices rares ; des préparations salées et sucrées à base de safran ; de beaux spiritueux ; des couteaux artisanaux…

Héritage Constant Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

English :

Come and taste wines from friends and cellars for this 13th edition!

Our winemakers will be opening their best bottles to share their passion with you

